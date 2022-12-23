Байден підписав рекордний оборонний бюджет США, $800 млн призначені для України

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни на 2023 рік. Затверджена сума стала рекордною для Штатів — $858 млрд.

Про це повідомили у Білому домі.

У бюджет заклали на $45 млрд більше, ніж спочатку пропонував Байден. Зазначають, що заплановано підвищити військову конкурентоспроможність США з Китаєм і рф.

Кошти підуть на фінансування програм Міноборони, військового будівництва, програм національної безпеки Міністерства енергетики, а також програм розвідки.

Крім того, передбачено збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї.

$800 з бюджету млн заплановано на допомогу Україні. Також у рамках бюджету кошти для підтримки Тайваню у протистоянні з Китаєм.

Раніше повідомляли, як Сполучені Штати організували візит президента Володимира Зеленського до Вашингтону.

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