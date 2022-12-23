У Києві не ходитимуть трамваї та тролейбуси

У Києві припиняють курсувати трамваї та тролейбуси через дефіцит електроенергії.

На їхніх маршрутах ходитимуть автобуси, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 — на заміну трамваїв», — розповів міський голова.

Станом на сьогодні, 23 грудня, на 126 автобусних маршрутах у столиці працюють 440 автобусів. Також пасажирів перевозять приватні перевізники — на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Кличко нагадав, що у Києві працює 50 станцій метро з 52. Тимчасово зачинені «Гідропарк» та «Дніпро».

А 20 грудня запрацювали станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» і перехід між ними. Вони були закриті з лютого, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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