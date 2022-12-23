Росіяни обстріляли один з енергетичних обʼєктів ДТЕК: є загиблий

Сьогодні, 23 грудня, окупанти вдарили по одному з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Через обстріл загинув один з працівників підприємства, ще один — поранений.

Також пошкоджено обладнання станції, вона припинила виробництво електроенергії. Яку саме станцію атакували не уточнюють.

Енергетики почнуть відновлювальні роботи, коли закінчиться обстріл.

У ДТЕК зазначають, що це 21-ша терористична атака окупантів на енергетичні обʼєкти в Україні.

Раніше міністр енергетики розповів, коли і за яких умов можна стабілізувати українську енергосистему.

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