Росіяни обстріляли один з енергетичних обʼєктів ДТЕК: є загиблий

Сьогодні, 23 грудня, окупанти вдарили по одному з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Через обстріл загинув один з працівників підприємства, ще один — поранений.
Також пошкоджено обладнання станції, вона припинила виробництво електроенергії. Яку саме станцію атакували не уточнюють.
Енергетики почнуть відновлювальні роботи, коли закінчиться обстріл.
У ДТЕК зазначають, що це 21-ша терористична атака окупантів на енергетичні обʼєкти в Україні.
Раніше міністр енергетики розповів, коли і за яких умов можна стабілізувати українську енергосистему.
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