New York Times виклала у відкритий доступ фільм про звірства росіян у Бучі – ВІДЕО

Американська газета New York Times виклала у відкритий доступ фільм про псковських десантників, які пішли на воєнні злочини в Бучі після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
Читай також: Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України
Дивитися фільм про звірства росіян у Бучі можна безкоштовно. Журналісти опублікували його в YouTube, щоб усі могли побачити правду.
Під час розслідування вони виявили групу десантників із 234-го штурмового полку Пскова, яку звинувачують у злочинах проти українців. Видання проаналізувало записи телефонних розмов, інтерв’ю, тисячі годин відео та документи.
Фільм про Бучу вийшов англійською мовою. Для зручності можна ввімкнути в налаштуваннях відеохостингу українські субтитри. Перейдіть у налаштування та активуйте автоматичний переклад з англійської.
Нагадаємо, звірства росіян у Бучі раніше вже підтверджували фактами. На місці військових злочинів було знайдено документацію та особливі записи окупантів. 22 загарбників із 234-го десантно-штурмового полку вдалося ідентифікувати.
- Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників
- Укрпошта анонсувала завершальну поштову марку цього року – «Щедрик. Carol of the Bells»
- Alyona Alyona та Jerry Heil записали спільну пісню “Екзамен” – ВІДЕО
- США дають Україні військової допомоги на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot
- Окупанти вже пошкодили понад 1100 об’єктів культурної інфраструктури
- Франція спорядила Україні системи ППО Crotale – Макрон
- У Дніпрі демонтували бюст Пушкіна – ФОТО
- Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд
- Ощадбанк презентував ексклюзивну серію «Патріотичні монети» – ФОТО
- Укрпошта отримає 4,5 млн євро від ЄБРР
- В Україну імпортували понад 200 тисяч “пільгових” генераторів
- Німеччина збільшить суму виплат для українських біженців
- Унаслідок російських атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль