New York Times виклала у відкритий доступ фільм про звірства росіян у Бучі – ВІДЕО

Американська газета New York Times виклала у відкритий доступ фільм про псковських десантників, які пішли на воєнні злочини в Бучі після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

Читай також: Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України

Дивитися фільм про звірства росіян у Бучі можна безкоштовно. Журналісти опублікували його в YouTube, щоб усі могли побачити правду.

Під час розслідування вони виявили групу десантників із 234-го штурмового полку Пскова, яку звинувачують у злочинах проти українців. Видання проаналізувало записи телефонних розмов, інтерв’ю, тисячі годин відео та документи.

Фільм про Бучу вийшов англійською мовою. Для зручності можна ввімкнути в налаштуваннях відеохостингу українські субтитри. Перейдіть у налаштування та активуйте автоматичний переклад з англійської.

Нагадаємо, звірства росіян у Бучі раніше вже підтверджували фактами. На місці військових злочинів було знайдено документацію та особливі записи окупантів. 22 загарбників із 234-го десантно-штурмового полку вдалося ідентифікувати.