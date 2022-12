Новий рік 2023 у Львові: програма заходів

Зимові свята для більшості – це про сімейний затишок та турботу, про теплі розмови, нехай навіть вони будуть при свічках. Ми зібрали перелік святкових заходів, куди можна піти з рідними на Різдво та Новий рік у Львові. І віримо, що 2023 принесе нам перемогу.

Цьогоріч Львів не буде гучно святкувати зимові свята, у центрі не встановлювали традиційного ярмарку та ковзанки, але тут є святкова ялинка – її прикрасили ілюмінацією у вигляді протитанкового їжака. Замість масових заходів львів’яни та гості міста можуть долучить до святкових концертів, вистав, майстер-класів та зустріти Різдво та Новий рік у колі близьких.

За останній рік більше як на третину зросла кількість українців, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня за григоріанським календарем. Якщо ви святкуватимете 25 грудня, то ось кілька заходів, які можна відвідати.

Протягом 24 та 25 грудня у Львівському органному залі можна послухати різдвяну органну музику. У ці дні буде одразу кілька концертів, деталі та вартість шукайте на сайті органного залу.

24 грудня на вул. Старознесенській відбудеться зимовий !FEST Weekend. Тут будуть святкові розваги для дітей та дорослих, а також працюватимуть фудкорти. Деталі.

Протягом зимових свят можна сходити на ковзанку у розважальному комплексі «Медик» (вул. Горбачевського, 24). Він працює не залежно від графіку відключень світла, оскільки там є генератори. Вартість квитків: дорослі з понеділка до четверга 150 грн/год., у п’ятницю та вихідні – 180 грн/год., діти до 14 років з понеділка до четверга 130 грн/год., у п’ятницю та вихідні – 160 грн/год.

21 грудня у відпочинковому комплексі Emily Resort у Винниках відкрили лижний сезон, тож якщо хочете активно провести день чи вікенд практично не виїжджаючи з міста, то цей варіант для вас. Деталі.

24 та 25 грудня львів’яни можуть подивитися вертеп Харківського театру ляльок ім. Афанасьєва. Це нетрадиційний вертеп, в якому немає слів, є лише музика. Захід рекомендований для дітей від 12 років. Вартість квитків та деталі.

24 грудня у Львівській філармонії відбудеться святковий концерт «Christmas по-львівськи». Атмосферу свята творитимуть симфонічний оркестр та хор Львівської Музичної академії, FiJI Band, Зіновій Карач. Деталі та вартість.

24, 30 та 31 грудня у театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться вистава «Різдвяна ніч». Деталі та вартість квитків на сайті театру.

25 грудня маленьких львів’ян запрошують на лекцію та майстер-клас про різдвяні листівки. Захід відбудеться у Палаці Потоцьких – деталі.

25 грудня відпочинковий комплекс Emily Resort організовує акустичний концерт Віктора Павліка – «Шикидим», «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Яна», «Афіни, Київ і Стамбул», «Тарам там нема з ким» та інші хіти лунатимуть цього вечора. Деталі та квитки.

25 грудня у Центрі Довженка відбудеться одразу два святкових концерти Оксани Білозір «Різдво у колі друзів». Деталі та квитки.

26 грудня на Гуцульське різдво запрошує Львівська національна філармонія, у заході братимуть участь колядники із Криворівні, які допоможуть передати атмосферу українських Карпат. Квитки та деталі.

26 грудня у Львівській опері буде концерт зі різдвяно-новорічною програмою «Frank Sinatra. A Snow White Christmas». У програмі композиції Френка Сінатри, без яких неможливо уявити Різдво та Новий рік: «Let It Snow!», «Have Yourself a Merry Little Christmas», «Jingle Bells», «White Christmas», «The Christmas Song». Квитки та деталі.

30 грудня муніципальний хор «Гомін» виконуватиме колядки у Львівському органному залі. Тут лунатимуть польські, німецькі, італійські різдвяні пісні та інші святкові твори. Квитки та деталі.

30 грудня відбудуться також святкові концерти у Львівській національної філармонії. Деталі шукаєте на сайті філармонії.

Новий рік

Зустріч Нового року цьогоріч буде особлива, адже де б ми не знаходились усі віритимуть, що 2023 принесе нам перемогу. Хтось зустрічатиме його на фронті, хтось з родиною вдома, хтось збереться з друзями або піде на вечерю в улюблений заклад.

Ми зібрали кілька варіантів, як зустріти Новий рік у львівських закладах та впевнені, що бажання кожного українця у новорічну ніч здійниться.

Ще до опівночі можна з рідними чи близькими сходити на концерт у органний зал. О 15:00 тут зустрічатимуть Новий рік з муніципальний хором «Гомін» та солістами органного залу. Деталі та квитки.

BankHotel Lviv запрошує на Благодійний концерт – «Все буде Україна!», на якому збиратимуть кошти на купівлю дронів та позашляховиків для ЗСУ. 50% від вартості кожного квитка буде перераховано на благодійність. Головним хедлайнером є гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Деталі та вартість.

У відпочинковому комплексі Emily Resort пропонують зустріти 2023 рік у компанії Kalush Orchestra, Shumei, Tember Blanche, Probass&Hardi та DJ Lutique. Ведучими вечора будуть Леся Нікітюк та Григорій Решетник. Частину прибутку передадуть ЗСУ. Деталі на сайті.

Зустріти Новий рік можна на секретній вечірці від Night Ambassadors. Квитки та деталі.

Зустріти Новий рік можна на вечірці у готелі Citadel Inn, де вас чекатиме меню від шефа, святкова програма, фотографи та аніматори для дітей. Вартість та деталі.

Теплу компанію та невимушену атмосферу пропонує Grand Hotel. Там не буде гучних святкувань, але обіцяють смачну вечерю від шефа, живу музику та чаруючий вокал від Маркіяна Назаркевича. Деталі та вартість.

У CLOUD no.7 Panorama у Новорічну ніч виступатиме SHUMEI, обіцяють справжню магію від ілюзіоніста Юрія Мончака, а також стендап, виступ шоу-балету. Деталі та вартість.

Якщо ви любите танцювати, то можете зустріти Новий рік на вечірці від Salsa Club. Організатори обіцяють багато танців, конкурси, а також фуршет та шампанське. Деталі та вартість.

Це лише частина закладів, які відкриють свої двері у новорічну ніч.

Початок 2023 року

2 та 3 січня Львівська опера запрошує на святкові концерти Christmas Stories. До програми увійдуть найвідоміші різдвяні хіти останніх 100 років. Це шедеври, що подарували світові незрівнянні Frank Sinatra, Mick Jagger, ABBA, Elvis Presley, Robbie Williams, Michael Bublé, Sia та Mariah Carey. Крім того, у несподіваних аранжуваннях прозвучать відомі українські колядки. Частину коштів з продажу квитків перерахують військовим. Квитки та деталі.

2, 3, 5, 7, 8 січня Львівський органний зал запрошує на святкові концерти. Більше інформації шукайте на сайті органного залу.

7 та 8 січня у театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться вистава «Різдвяна ніч». Деталі та вартість квитків на сайті театру.

8 січня у Центрі Довженка відбудеться різдвяний концерт «Коляда з командою А» за участі Андріани, Андрія Князя, гурту «Авіатор» та Заліска. Деталі та квитки.

9 січня у Львівські опері відбудуться святкові концерти «The Harry Potter Symphony»: кращі хіти з усіх восьми частин легендарної саги у виконанні Bigshow Orshestra. Деталі та квитки.

9 січня у театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться великий святковий концерт Олега Скрипки «Щедрик». Деталі та вартість квитків.

Програма може змінюватись та доповнюватись.