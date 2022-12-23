У Києві розпочався світловий арт-тур відомого швейцарського митця – ФОТО

У п’ятницю, 23 грудня, у Києві розпочинається світловий арт-тур всесвітньо відомого митця зі Швейцарії Геррі Хофштеттера. Мистецький світловий тур триватиме 23, 24 і 25 грудня в Києві та околицях міста.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Главком.

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Геррі Хофштеттер приїхав в Україну з власним електрогенератором і здійснить мистецький світловий тур 23, 24 і 25 грудня в Києві та околицях, щоб підтримати українців. Він підсвічуватиме відомі будівлі та пам’ятники столиці.

Зображення з цих проєкцій транслюватиметься в прямому ефірі, тож їх зможуть побачити в будь-якому куточку України та світу.

Акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло у ці темні зимові дні.

Проєкції на різдвяну та українську тематику відбуватимуться від заходу сонця і до комендантської години протягом трьох днів. Кожна проєкція триватиме не довше 15 хвилин на одну будівлю.