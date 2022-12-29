Гурт KAZKA випустив новий альбом “Свята”

Напередодні зимових свят, гурт KAZKA зробив подарунок всім слухачам — презентував альбом найкращих пісень за 5 років з моменту створення, аби підтримати українців та створити різдвяний настрій навіть у такий непростий 2022 рік. Окрім улюблених треків, до збірки увійшли чотири нові версії головних хітів, серед яких — три акустичних у супроводі талановитого українського піаніста Євгена Хмари.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба гурту.
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Разом з альбомом «СВЯТА» команда KAZKA запустила збір для діток з різних дитячих будинків Харкова, які сьогодні облаштовуються в безпечнішому регіоні України. Мета збору — 150 000 грн. Всі кошти з монетизації будуть також перераховані на благодійну ініціативу. Зробити донат можна за посиланням.
«Для нас цей альбом — можливість створити новорічний муд, адже кожен з нас заслуговує на свято, попри всі обставини, що спіткали Україну в цей надскладний рік. Це шанс подякувати всім вам за ці неймовірні 5 років разом та підбити підсумки, тому кожен трек у збірці — особливий та незамінний у творчості гурту KAZKA. Та, головне, завдяки релізу платівки, ми мріємо допомогти облаштувати умови для життя діток з дитячих будинків Харкова на новому місці та створити для них маленьку зимову казку. Кожен з нас може відчути себе Таємним Миколайчиком та приєднатись до збору. Дива трапляються, потрібно лише вірити та діяти!», — розповідають учасники KAZKA.
Слухайте нову збірку пісень гурту KAZKA. Створюйте собі свято, адже ніхто не має права його у вас забирати. Донатьте дітям, які були вимушені покинути рідне місто. Та вірте в Україну й перемогу, що обов’язково трапиться з нами зовсім скоро.
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