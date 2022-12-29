У столиці відбувся допрем’єрний показ романтичної комедії «Сусідка»

27 грудня 2022 року в кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ «Гулівер» відбувся допрем’єрний показ української романтичної комедії «Сусідка» виробництва компанії F Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно, передає Amazing Ukraine.

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Прокату стрічки чекали понад десять місяців. Фільм, який мав стати головною романтичною комедією весни 2022-го, дав привід для теплих усмішок і розради в нинішні важкі часи. Адже стрічка повертає глядача в іншу реальність, у 21-й рік, нагадуючи, як ми жили до повномасштабної війни.

Фільм «Сусідка» мав вийти на екрани на початку березня. Як говорить продюсерка стрічки Олеся Ногіна, до прем’єри вже був готовий навіть фірмовий мерч:

«Першого вересня минулого року ми завершили зйомку «Сусідки», а 23 лютого здали кінокопії в усі кінотеатри України. Перевірили технічні моменти, всеукраїнська рекламна кампанія була в розпалі, навіть виготовили брендовані паперові стаканчики для попкорну. 24 лютого зупинилося все. І ось сьогодні, незважаючи на дуже складну ситуацію, ми все-таки наважилися випустити стрічку в прокат. Дуже хочу, аби наш романтичний комедійний фільм допоміг покращити настрій глядачам та став певним світлом, на яке можна йти, щоб отримати порцію гарного настрою».

Серед гостей допрем’єрного показу була Голова Держкіно України Марина Кудерчук, яка зазначила, що якісне українське кіно дарує позитивні емоції, такі необхідні зараз нам усім. Вона також подякувала продюсерам за рішення передати частину коштів з кожного проданого квитка на ЗСУ, завдяки яким ми зараз маємо можливість насолоджуватися українськими фільмами, музикою, культурою.

«Сусідка» – це легкий ромком, сповнений соковитого українського гумору і ліричних моментів. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа. Режисеркою картини стала Наталя Пасеницька. В головній жіночій ролі знялася неперевершена Ксенія Мішина. Офіційний саундтрек до фільму написав MONATIK.

В основі сюжету – карколомна історія стосунків безвідповідального затятого холостяка (Артемій Єгоров), який готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики (Ксенія Мішина), матері-одиначки, для якої на першому місці в житті – сімейні цінності та діти. Герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінив їхні життя. Які з ними відбулися зміни, та що стало причиною низки кумедних подій, глядач дізнається незабаром.

В акторському складі стрічки не обійшлося й без зіркових камео: так, вперше на великому екрані у стрічці «Сусідка» зʼявилися Дмитро Гордон, Анна Трінчер та Джеррі Хейл.

Серед гостей показу були: Артемій Єгоров, Анна Трінчер, Жан Беленюк, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Олег Скрипка, Злата Огнєвіч та інші.

Продюсерами картини виступила компанія F Films, відома за хітами вітчизняного прокату «Свінгери» та «Свінгери 2». Вони зарекомендували себе як творці якісного українського продукту, що може гідно конкурувати в прокаті з голлівудськими блокбастерами.

У широкий український прокат «Сусідка» виходить уже 29 грудня 2022 року. Частина коштів від продажу кожного квитка піде на підтримку ЗСУ.