Протягом дня росія завдала 10 ракетних та 23 авіаудари — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про обстановку на фронті станом на вечір 29 грудня.

Зранку загарбники завдали масованого ракетного удару по території України. Росіяни запустили крилаті ракети повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України.

Також протягом дня, ворог завдав 10 ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем’ячка Чернігівської області; Будки, Іскрисківщина і Запсілля – Сумської та Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова Харківської області та Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них -Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині.

За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А ракетники і артилеристи уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів.

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