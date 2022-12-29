Повінь – зміна системи

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У 2023 році Велика Британія надасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів допомоги

29.12.2022

Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів допомоги Україні в наступному році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє  LB.ua.

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“Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році. Ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні. Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу”, – поінформував голова оборонного відомства Бен Воллес.

Воллес додав, що одночасно Британія ділиться своїми знаннями та досвідом для забезпечення кращої протиповітряної оборони й робить все можливе, щоб Україна могла відкинути російську армію.

“Ми повинні нагадати світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, згвалтуваннях і подібному. Не можна ігнорувати те, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє: якщо вона не припинить ці свої дії зараз, це матиме довгострокові наслідки”, – наголосив він.

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