Зеленський підписав закони про ввезення генераторів і Starlink без мита та ПДВ

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти #8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Вони впроваджують ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. В тому числі для фізичних осіб.

Відповідний законопроєкт діятиме до 2023 року.

Також пільговий режим діятиме на поштові замовлення та експрес-відправлення.

Крім того, українцям дозволили зберігати до 2 тис. літрів пального без ліцензії. Про більші обсяги потрібно повідомити податкову службу за декларативним принципом.

Законопроєкти почнуть діяти через три дні після опублікування — на початку січня 2023 року.

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