Помер легенда футболу Пеле

На 82-му році життя помер знаменитий бразильський футболіст Пеле.

Про це 29 грудня повідомило агентство AP.

Він помер у лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, куди його госпіталізували у листопаді на тлі респіраторної інфекції.

У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини товстої кишки і майже місяць перебував у лікарні.

22 грудня лікарі повідомили, що у Пеле прогресував рак, а також діагностовано серцеву та ниркову дисфункції. Після цього футболісту надавали лише паліативну допомогу.

Що відомо про Пеле

Едсон Арантіс ду Насіменту відомий як Пеле — єдиний в історії футболіст, який виграв три чемпіонати світу у складі збірної своєї країни (у 1958, 1962, 1970 роках). За свою спортивну кар’єру Пеле зіграв за Бразилію 92 матчі та забив 77 голів.

Пеле вважають одним із найкращих футболістів в історії за версією FIFA та найкращим спортсменом XX століття на думку Міжнародного олімпійського комітету.

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