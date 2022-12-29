Помер легенда футболу Пеле

На 82-му році життя помер знаменитий бразильський футболіст Пеле.
Про це 29 грудня повідомило агентство AP.
Він помер у лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, куди його госпіталізували у листопаді на тлі респіраторної інфекції.
У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини товстої кишки і майже місяць перебував у лікарні.
22 грудня лікарі повідомили, що у Пеле прогресував рак, а також діагностовано серцеву та ниркову дисфункції. Після цього футболісту надавали лише паліативну допомогу.
Що відомо про Пеле
Едсон Арантіс ду Насіменту відомий як Пеле — єдиний в історії футболіст, який виграв три чемпіонати світу у складі збірної своєї країни (у 1958, 1962, 1970 роках). За свою спортивну кар’єру Пеле зіграв за Бразилію 92 матчі та забив 77 голів.
Пеле вважають одним із найкращих футболістів в історії за версією FIFA та найкращим спортсменом XX століття на думку Міжнародного олімпійського комітету.
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