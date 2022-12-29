Майже 80% українців підтримують вступ України в ЄС

Абсолютна більшість громадян України підтримують вступ до Європейського союзу. Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” та соціологічною службою Центру Разумкова у співпраці з “Європейською правдою”.

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79,4% опитаних респондентів висловилися за членство України в ЄС. 7,9% виступають проти такого рішення, ще 12,8% не визначилися із відповіддю.

Це опитування також засвідчило, що вступ України в НАТО більшість громадян України вважають найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії.

Опитування проведене з 13 по 21 грудня 2022 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2018 респондентів за вибіркою, що відтворює демографічну структуру дорослого населення цих територій на початок року.

В уряді України цього тижня заявили, що на сьогодні ухвалили всі кроки для виконання семи рекомендацій Європейської комісії, за якими оцінюватиметься прогрес Києва щодо членства в Європейському Союзі.

Європейський Союз на прохання України погодився зробити ранню оцінку семи рекомендацій, яка очікується вже навесні 2023 року.

Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для “роботи над помилками” будуть представлені лише восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.