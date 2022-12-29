Українські щедрівки 2023 – найкраща підбірка

Щедрівки відрізняються від колядок неодмінним приспівом «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір».

Команда Amazing Ukraine пропонуємо вашій увазі підбірку різдвяних щедрівок.

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Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

“Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились,

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова —

В тебе жінка чорноброва”.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Ой сивая та і зозуленька

Ой сивая та і зозулечка.

Приспів:

Щедрий вечір, добрий вечір, 1

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

А в одному та і не бувала.

А в тім саду три тереми:

У першому — красне сонце,

У другому — ясен місяць,

А в третьому — дрібні зірки.

Ясен місяць — пан господар,

Красне сонце — жона його,

Дрібні зірки — його дітки.

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Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти, тітко, напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Приспів:

Щедрик, ведрик,

Дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були. (2)

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка,

А без меду не така,

Дайте нам п’ятака.

А п’ятак не такий,

Дайте руб золотий.

Приспів.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем,

І в таночок підем. (2)

Рано, рано на Йордан

Ой на річці, та й на Йордані,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

Божа мати ризи прала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

Та й попрала, повіщала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

На камені, на млині,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

Тай на красній Ягодині,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

Прилетіли янголята,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я

Взяли ризи на крилята,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я

Та й понесли в піднебесі,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я

Та й в небесі роздивились,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я

Усім святим поклонились,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

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Прийшли щедрувати

Прийшли щедрувати

До вашої хати.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

Тут живе господар –

Багатства володар.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А його багатство –

Золотії руки.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А його потіха –

Хорошії діти.

Щедрий вечір,

Добрий вечір.