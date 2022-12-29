30 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 30 грудня
Сьогодні на Мадагаскарі відзначають День Республіки.
А на Філіппінах — День Рісаля. Він присвячений пам’яті Хосе Рісаля, національного героя країни, якого стратили 30 грудня 1896 року в Манілі.
Рісаль був вченим, поетом, письменником, знав два десятки мов. Він став ідеологом відродження народів Піденно-Східної Азії та філіппінського націоналізму.
Рісаль не закликав до боротьби за незалежність, вважаючи що на той момент філіппінці до цього не готові. Проте колоніальна влада стратила Рісаля нібито за участь у підготовці повстання проти іспанського панування. Йому було 35 років.
Яке релігійне свято 30 грудня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього по плоті, а також Пам’яті святої мучениці Анісії.
День ангела 30 грудня
Іменини в цей день святкують Антон, Феодосія, Макар, Ірина, Лев, Ярина, Данило, Денис, Іван, Микита, Степан.
Які історичні події стались 30 грудня
1616 — вийшов з друку «Часослов» — перша друкована книга в Києві.
1806 — Туреччина оголосила війну Росії.
1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.
1916 — в Росії вбили Григорія Распутіна.
1922 — створено Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Україна стала його частиною до 1991 року.
1927 — в Токіо почав діяти перший в Азії метрополітен.
1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу, замість королівства в країні утворена республіка.
1965 — Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.
1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю.
1981 — США запровадили економічні санкції проти СРСР, звинувативши у причетності до політичної кризи в Польщі.
1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.
2000 — в рф затвердили слова нового державного гімну — на музику гімну СРСР.
2004 — пожежа в нічному клубі «Республіка Кроманьйон» у Буенос-Айресі (Аргентина) — 194 загиблих.
2006 — у Багдаді стратили через повішення колишнього президента Іраку Саддама Хусейна.
Хто народився 30 грудня
39 — Тит Флавій Веспасіан, римський імператор.
1673 — Ахмед III, турецький султан.
1678 — Вільям Крофт, англійський композитор.
1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник.
1838 — Еміль Лубе, французький політик, президент Франції.
1865 — Редьярд Кіплінг, англійський письменник.
1869 — Стівен Лікок, канадський письменник і економіст.
1897 — Альфредо Браккі, італійський письменник.
1937 — Гордон Бенкс, англійський футбольний воротар, чемпіон світу 1966 року.
1961 — Бен Джонсон, канадський спринтер.
1974 — Ірма Вітовська, українська акторка.
1975 — Тайґер Вудс, американський гольфіст, переможець понад сотні турнірів.
1984 — Леброн Джеймс, американський баскетболіст, 4-разовий чемпіон НБА (2012, 2013, 2016, 2020), 2-кратний олімпіський чемпіон (2008, 2012).
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