30 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 30 грудня

Сьогодні на Мадагаскарі відзначають День Республіки.

А на Філіппінах — День Рісаля. Він присвячений пам’яті Хосе Рісаля, національного героя країни, якого стратили 30 грудня 1896 року в Манілі.

Рісаль був вченим, поетом, письменником, знав два десятки мов. Він став ідеологом відродження народів Піденно-Східної Азії та філіппінського націоналізму.

Рісаль не закликав до боротьби за незалежність, вважаючи що на той момент філіппінці до цього не готові. Проте колоніальна влада стратила Рісаля нібито за участь у підготовці повстання проти іспанського панування. Йому було 35 років.

Яке релігійне свято 30 грудня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього по плоті, а також Пам’яті святої мучениці Анісії.

День ангела 30 грудня

Іменини в цей день святкують Антон, Феодосія, Макар, Ірина, Лев, Ярина, Данило, Денис, Іван, Микита, Степан.

Які історичні події стались 30 грудня

1616 — вийшов з друку «Часослов» — перша друкована книга в Києві.

1806 — Туреччина оголосила війну Росії.

1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1916 — в Росії вбили Григорія Распутіна.

1922 — створено Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Україна стала його частиною до 1991 року.

1927 — в Токіо почав діяти перший в Азії метрополітен.

1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу, замість королівства в країні утворена республіка.

1965 — Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.

1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю.

1981 — США запровадили економічні санкції проти СРСР, звинувативши у причетності до політичної кризи в Польщі.

1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

2000 — в рф затвердили слова нового державного гімну — на музику гімну СРСР.

2004 — пожежа в нічному клубі «Республіка Кроманьйон» у Буенос-Айресі (Аргентина) — 194 загиблих.

2006 — у Багдаді стратили через повішення колишнього президента Іраку Саддама Хусейна.

Хто народився 30 грудня

39 — Тит Флавій Веспасіан, римський імператор.

1673 — Ахмед III, турецький султан.

1678 — Вільям Крофт, англійський композитор.

1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник.

1838 — Еміль Лубе, французький політик, президент Франції.

1865 — Редьярд Кіплінг, англійський письменник.

1869 — Стівен Лікок, канадський письменник і економіст.

1897 — Альфредо Браккі, італійський письменник.

1937 — Гордон Бенкс, англійський футбольний воротар, чемпіон світу 1966 року.

1961 — Бен Джонсон, канадський спринтер.

1974 — Ірма Вітовська, українська акторка.

1975 — Тайґер Вудс, американський гольфіст, переможець понад сотні турнірів.

1984 — Леброн Джеймс, американський баскетболіст, 4-разовий чемпіон НБА (2012, 2013, 2016, 2020), 2-кратний олімпіський чемпіон (2008, 2012).

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