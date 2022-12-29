Україна ухвалила всі закони, необхідні для вступу в ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини. Таким чином наша держава схвалила усі закони, які необхідні для вступу в ЄС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє 24 канал.

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Цей закон Верховна Рада схвалила 13 грудня.

Президент Володимир Зеленський підписав останній необхідний для вступу до Євросоюзу законопроєкт. Однак досі залишається відкритим питання щодо закону про Конституційний Суд, який глава держави підписав напередодні без врахування зауважень Венеційської комісії.

Підписаний президентом закон №324 повинен вдосконалити реалізацію прав національних меншин та основи державної політики щодо них. Мовиться про права на самоідентифікацію, мову, освіту, участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті України тощо. Такий законопроєкт був однією із вимог Євросоюзу.

Нагадаємо, що у червні 2022 року надавши Україні статус кандидата на членство, Євросоюз висунув наступні вимоги про:

реформу Конституційного Суду;

продовження судової реформи;

боротьбу з корупцією, включно з призначенням керівника САП;

боротьбу з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським (закон про медіа);

зміну законодавства про нацменшини