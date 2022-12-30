На Херсонщині ексгумували тіло жінки, яку росіяни розстріляли на власному подвір’ї

У селі Правдине на Херсонщині правоохоронці ексгумували тіло чергової жертви окупантів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідчі провели огляд тіла і з’ясували, що воно належить 56-річній жінці. За даними слідства, у вересні 2022 року російські військові заїхали важкою технікою на подвір’я мешканки села Правдине. Вона висловила своє невдоволення, за що її розстріляли з автоматичної зброї.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповідав, як проходить ексгумація масових поховань на деокупованих територіях Харківщини і Херсонщини.

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