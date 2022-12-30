ЗСУ можуть отримати від США бойові машини Bradley

Передача цих бронемашин розглядається в рамках додаткового пакета військової підтримки.

Про це передає Amazing Ukraine.

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Сполучені Штати розглядають можливість відправлення Україні бойових машин Bradley. Втім, джерела видання Bloomberg, які знайомі із цим питанням, розповіли, що остаточне рішення ще не ухвалено.

Bradleys забезпечить значне збільшення боєздатності українських наземних військ.

На відміну від раніше наданих M113, Bradley озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими комплексами TOW.

«У Сполучених Штатах багато бронемашин Bradley, хоча деякі з них застаріли й потребують модернізації, тому запаси не є проблемою», – розповів Марк Канчіан, колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому, який зараз працює у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Канчіан додав, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе розгорнуті на фронті ці машини, бо екіпажі та обслуговуючий персонал необхідно спочатку навчити.

«Bradley більш ніж гідний суперник для російських бойових машин піхоти та її танків Т-72», – розповів Девід Перкінс, генерал США у відставці та ветеран війни в Іраку.

З минулих угод між США та партнерами відомо, що 89 бойових машин у модифікації Bradley M2A2 ODS коштують 196 мільйонів доларів. Тобто приблизно 2,2 млн за машину.