Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії

У ДТЕК повідомили, що Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень електрики.
«Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві», — зазначили в оператора.
Графіки відключень розміщені на сайті. Київ буде їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак.
Тим часом в «Укренерго» заявили, що станом на 30 грудня українська енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу.
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