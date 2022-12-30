Байден підписав бюджет з $45 млрд для України

Президент США Джо Байден у четвер підписав законопроєкт про федеральні витрати на суму 1,7 трильйона доларів, який включає низку пріоритетів адміністрації.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Бюджет фінансує медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після стихійних лих, фінансування (Закону про боротьбу з насильством над жінками) – і передбачає критично важливу допомогу Україні”, – заявив Байден.

“З нетерпінням чекаю на більше у 2023 році” – додав він.

Байден підписав закон, перебуваючи на відпочинку на острові Санта-Крус на Віргінських островах США. Законопроєкт був доставлений йому на підпис літаком, повідомили в Білому домі.

“Білий дім отримав законопроєкт від Конгресу пізно ввечері в середу. Законопроєкт був доставлений президенту на підпис співробітниками Білого дому регулярним комерційним рейсом”, – повідомив журналістам представник Білого дому.

Це щонайменше другий раз в цьому році, коли важливий законопроєкт доставляється літаком на підпис Байдену. Під час поїздки до Азії в травні, законопроєкт, що санкціонував близько 40 мільярдів доларів допомоги Україні, був доставлений співробітником, який вже був запланований для поїздки в регіон. Байден підписав законопроєкт, перебуваючи за кордоном.

Законопроєкт про витрати є останньою можливістю для Байдена і демократів накласти свій відбиток на державні витрати до того, як республіканці візьмуть на себе більшість у Палаті представників наступного тижня

Законодавство включає 772,5 мільярда доларів на необоронні дискреційні програми і 858 мільярдів доларів на фінансування оборони, згідно з резюме законопроєкту, представленому сенатором-демократом Патріком Ліхі, головою Комітету Сенату з асигнувань. Це означає збільшення витрат в обох сферах на 2023 фінансовий рік.

Широкий пакет включає приблизно 45 мільярдів доларів на надзвичайну допомогу Україні та союзникам по НАТО, перегляд закону про підрахунок голосів на виборах, захист вагітних працівниць, посилення правил пенсійних заощаджень та заборону TikTok на федеральних пристроях.