Укртелеком пропонує підключити інтернет, який працюватиме без світла

Укртелеком пропонує своїм абонентам підключитися до резервної мережі, щоб мати інтернет під час відключення електрики.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Така можливість є для двох технологій:

FTTB — оптичне волокно заведено безпосередньо до приміщення споживача, швидкість до 1 Гбіт/с;

xDSL — підключення по телефонній мережі, швидкість до 20 Мбіт/с.

Спершу потрібно спитати в центрі обслуговування, чи адреса резервується командою Укртелеком. Також є перелік адрес, де попередньо існує технічна можливість підключення до енергонезалежного інтернету.

Якщо адреса має технічну можливість резервного підключення, потрібно зробити кроки, описані в інструкції.