Українські розслідувачі з’ясували, як індійські компанії допомагають російській армії

Індійські компанії з виробництва шкіри звинуватили в тому, що вони постачають матеріали російським виробникам армійського взуття.

Про це повідомляє The Guardian.

Докази про торгівлю росії та Індії надала Рада економічного співробітництва України. Згідно з розслідуванням, з початку повномасштабної війни в Україні торгівля між двома державами зросла на 413%.

Індійська компанія з обробки шкіри Homera Tanning відкрито визнала свою співпрацю з рф. Фірма заявила, що кожного місяця передає в росію шкіру та матеріали для виготовлення шкіряного взуття на $1 млн. Двома найбільшими покупцями є «Донобувь» та «Восток» — компанії, які є основними постачальниками взуття для російських військових.

Директор Homera Tanning Тахір Ризван заявив, що матеріал, який передають росіянам, є особливим видом шкіри, який використовують тільки для армійського взуття та захисного взуття у сферах нафто- й газовидобування. До 24 лютого 2022 року на рф припадало тільки 10% бізнесу Homera Tanning, однак зараз ця цифра зросла до 70%. З травня по жовтень компанія експортувала в рф товару на близько $5 млн.

«Ці транзакції підривають міжнародну ізоляцію росії та створюють перешкоди зусиллям українському народу із захисту своєї країни та глобальної безпеки», — пояснила Олександра Василенко, спецпосланець з санкцій та гуманітарної допомоги при голові МЗС України.

Процвітаюча торгівля між Москвою і Нью-Делі стає все більшою проблемою, оскільки дозволяє рф компенсувати втрати від санкцій, введених ЄС і США. Через обмеження росія намагається знайти товари на індійському ринку. У Федерації індійських експортних організацій зазначають, що компанії країни мають дуже багато запитів з рф. Москві потрібно все — від хімікатів до автозапчастин.

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