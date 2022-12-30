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Яке сьогодні свято – 30 грудня 2022: традиції, іменини та визначні дати

30.12.2022

30 грудня — 364-й день року (365-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 1 день.

30 грудня, за релігійним календарем сьогодні,  християни вшановують День пам’яті пророка Даниїла й Ананії, Азарії та Мисаїла, а християни західного обряду святкують Шостий день із Дванадцяти Днів Різдва.

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Іменини – хто святкує День ангела

30 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Антон Євген, Данило Онисія, Денис, Гедеон, Федора, Феодора, Іван, Микита, Ірина, Степан, Макар, Орина, Лев, Ярина та Тимон. Не забудьте привітати усіх знайомих з їхнім Днем ангела!

Народні прикмети на 30 грудня

  • Якщо вранці дуже сонячно, то скоро вдарять морози;
  • Якщо вночі над Місяцем є серпанок, то переддень Нового року буде хмарним та з опадами;
  • Якщо птахи літають дуже низько над землею, то час готуватись до негоди;
  • Якщо почались хуртовини, то буде врожайний рік;
  • Вважається, що сни у день на 30 грудня збуваються.

В цей день народилися

1906 — Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч
1912 — Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.
1971 – Волощук Назар Олександрович, український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч.
1974 — Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.

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