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«Гуцульська боднарка» увійшла до переліку національної культурної спадщини

30.12.2022

Елемент ремесел «Гуцульська боднарка» визнаний надбанням національної культурної спадщини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики, елемент “Гуцульська боднарка” визнаний надбанням національної культурної спадщини і йому присвоєний реєстраційний номер “057.нкс», –повідомляє Чернівецька облрада.

Зазначається, що таке рішення є вагомим кроком на шляху до розвитку й популяризації гуцульського бондарства. Водночас воно передбачає подальшу систематичну роботу щодо охорони елемента.

Відомо, що на Буковині, зокрема у Вижницькому районі, гуцульську боднарку, в тому числі й випалену, популяризує заслужений майстер народної творчості Володимир Ворончак. У Путильському районі цією справою займався майстер і педагог Марко Томюк, який помер у 2020 році. Одним із кращих майстрів-боднарів Прикарпаття є Йосип Приймак – педагог, член Національної спілки художників України, дослідник традицій.

Бондарство — одне з традиційних ремесел, вид деревообробного промислу, пов’язаний з виготовленням ємностей — бочок, діжок, барил, цебер тощо.

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