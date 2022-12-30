У Португалії видали антологію нової української поезії

За підтримки Читомо в Португалії вийшла антологія «Коли приходить весна – 10 військових поезій».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Переклади з англійських версій віршів зробили 10 португальських поетів і поеток:

Жоао Луїс Баррето Гімарайнш,

Хорхе Соуза Брага,

Матільде Кампільо,

Мігель Мартінс,

Ракель Нобре Герра,

Регіна Гімарайнш,

Рікардо Маркес,

Розаліна Маршалл,

Тетяна Файя,

Васко Гато.

Авторів обрала Євгенія Лопата, редакторка та організаторка поетичного фестивалю Meridian Czernowitz.

До антології потрапила поезія Бориса Херсонського, Галини Крук, Катерини Калитко, Катерини Міхаліциної, Олега Каданова, Олександра Ірванця, Ольги Брагіної, Павла Коробчука, Світлани Поваляєвої й Василя Махна.

Переглянути антологію можна за посиланням.

Нагадаємо, за сприяння Читомо американське видавництво River Paw Press надрукувало антологію «Соняшники: українські вірші про війну, спротив, надію та мир».

Як повідомлялося, у Франції вийшла друком двомовна антологія української поезії «Україна. 24 поети для однієї країни», а в Австрії — збірка українських есеїв про війну у хронологічному порядку за 2014-2022 роки «Україно, моя любове. Голоси вільної нації».