СБУ ліквідувала корупційну схему видачі дозволів на вантажні перевезення

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему видачі дозволів на вантажні перевезення до понад 50 країн.

У держпідриємстві «Укрінтеравтосервіс» виявили злочинну схему одержання грошей від компаній-перевізників. Начальник одного з управлінь налагодив механізм регулярних хабарів за видачу дозволів на «безперешкодне» транспортування товарів до усіх країн Євросоюзу.

Згідно з процедурою, ці документи експортери можуть отримати безкоштовно. Однак чиновник вирішив на цьому заробити і за $1,5-$6 тис. гарантував не створювати штучних перешкод.

До отримання грошей посадовець залучив свою родичку. Обом зловмисникам повідомили про підозру.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку — на Чернігівщині.

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