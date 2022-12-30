Королі не помирають! 10 неймовірних фактів про Пеле

29 грудня 2022 року пішов з життя легендарний бразильський футболіст Пеле. Йому було 82 роки.

Пеле називають «королем футболу», і цей титул дуже влучний. Багато хто вважає бразильця найкращим футболістом в історії. Проте порівнювати гравців з різних епох — заняття захопливе, але невдячне. Для уникнення суперечок і бійок, скажімо, між бразильськими і аргентинськими вболівальниками, можна погодитись, що королем футболу був Пеле. Ну, а потім на трон піднявся Марадона. А далі — Мессі…

І взагалі, колишніх королів не буває і вони не помирають.

Chas News зібрав 10 цікавих фактів про легендарного Пеле.

Пеле — єдиний в історії триразовий чемпіон світу

Футбольна кар’єра Едсона Арантеса ду Насіменту, або просто Пеле, тривала з 1956 по 1977 рік. Він єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу — у 1958, 1962 і 1970 роках.

Також Пеле потрапив до Книги рекордів Гіннесса як футболіст, що забив найбільше м’ячів в історії — 1279 голів у 1363 іграх. Хоча зазначимо, що в різних джерелах кількість голів може відрізнятися, адже рахували також м’ячі у товариських матчах.

Свій тисячний гол Пеле забив 19 листопада 1969 року. В бразильському місті Сантос, де пройшла більша частина кар’єри Пеле, цей день називають Днем Пеле і вважають місцевим святом.

Пеле грав воротарем і не пропустив жодного м’яча

Легендарний форвард також грав як воротар! Пеле чотири рази ставав у ворота «Сантоса», зокрема у півфіналі чемпіонату Бразилії 1964 року, і не пропустив жодного м’яча.

Переходити в європейський клуб Пеле заборонив президент Бразилії спеціальним декретом

Ще у часи Пеле найкращі футболісти Південної Америки переїжджали грати у європейські клуби. Там рівень футболу був вищим і платили більше.

Проте Пеле не відпустили, хоча його хотіли зманити до себе такі гранди, як «Реал» та «Мілан». У 1961 році президент Бразилії Жаніу Квадрус спеціальним декретом оголосив Пеле «національним надбанням».

Тільки у 35 років Пеле перейшов з «Сантоса» до американського «Нью-Йорк Космос», де за два роки й завершив кар’єру.

«Нью-Йорк Космос» брав на кожну гру до 30 футболок Пеле

Під час кожної гри Пеле за «Нью-Йорк Космос» чи не всі гравці команди суперника прагнули обмінятися з легендою футболками. Щоб задовольнити бажання усіх, клубу доводилось брати з собою на ігри по 25-30 футболок Пеле. «Якби їх не було, ми б просто не вийшли зі стадіону живими», — згадував Гордон Бредлі, один з тренерів «Космосу».

Заради Пеле призупинили війну в в Нігерії

У 1960-х роках «Сантос» заробляв на славі Пеле, граючи по всьому світу платні товариські матчі.

У 1969 році бразильська команда проводила турне Африкою. Запросили «Сантос» і до Нігерії, де тоді точилась громадянська війна. Щоб гарантувати безпеку Пеле, протиборчі сторони на 48 годин припинили вогонь, а урядові військові разом з повстанцями прийшли на стадіон побачити легенду на власні очі.

В Тринідаді Пеле «викрали» просто під час матчу

У вересні 1972 року «Сантос» опинився в столиці Тринідад і Тобаго, де також було неспокійно. Гравці потім згадували, як дорогою з аеропорту бачили в місті танки і сподівалися після гри якнайшвидше забратися звідти.

Пеле забив гол на 43-й хвилині гри. Місцеві вболівальники в екстазі вибігли на поле, підхопили футболіста на руки і понесли вулицями міста.

Пеле зізнавався, що від такого прояву народної любові йому стало непереливки.

Пеле навчався в одній школі з Джоном Ленноном

Коли Пеле переїхав грати у Нью-Йорк, він захотів покращити свою англійську в мовній школі. Там він перетнувся із іншою легендою — Джоном Ленноном, який вивчав японську. На той час музикант вже залишив The Beatles і так само жив за океаном з Йоко Оно.

Леннон розповів Пеле, що бітли хотіли познайомитись з ним ще під час чемпіонату світу 1966 року в Англії. Вони навіть прийшли до готелю, де жила збірна Бразилії. Але музикантів до футболістів не пустили менеджери команди. Як пояснив Пеле — через консервативні погляди.

Пеле знімався в кіно зі Сильвестром Сталлоне

Пеле знявся у 11 фільмах, часто граючи самого себе.

У стрічці 1981 року «Втеча до перемоги» футболіст знявся разом із зіркою Голлівуду Сильвестром Сталлоне. Фільм розповідав про футбольний матч між командами військовополонених союзників і гітлерівських охоронців табору.

Сталлоне, який вже отримав свою порцію слави після виходу «Роккі», за задумом авторів фільму, мав грати нападника. Пеле спочатку відводилась роль воротаря. Але, як згадував бразилець, сценарій довелось переписати через те, що Сталлоне ніяк не міг нормально вдарити по м’ячу.

Натомість сцену, в якій 41-річний Пеле забиває м’яч акробатичним ударом в стрибку через себе, зняли з першого дубля.

Пеле хотів стати президентом Бразилії, але працював «лише» міністром

У 1990 році Пеле заявив, що подумує балотуватися на пост президента Бразилії на виборах 1994 року.

Цікаво, що ще під час футбольної кар’єри у 1970-х Пеле запам’ятався гучною фразою «Бразильці не вміють голосувати». Так футболіст на прохання журналістів прокоментував рішення військового уряду призупинити прямі вибори у виконавчу владу.

Бажання Пеле очолити країну не здійснилось, але протягом трьох років, з 1995 по 1998-й, він був міністром спорту Бразилії.

Пеле переплутав Майкла Джордана з Майклом Джексоном

Пеле допомагав Ріо-де-Жанейро отримати право на проведення Олімпіади 2016 року. Одним з конкурентів бразильського міста був Чикаго. Під час промови Пеле розмірковував про відсутність на презентації американської заявки легенди НБА Майкла Джордана. І переплутав того з поп-королем Майклом Джексоном.

«Можу лише сказати, що якщо буде потрібно, віддам життя за свою країну. Якщо повинен померти заради спорту, значить, так і зроблю. Роблю те, що краще для Бразилії. Але не можу говорити за Майкла Джексона», — з пафосом промовив Пеле.

На виправдання короля футболу зазначимо, що тоді минуло лише кілька місяців після несподіваної смерті співака і його ім’я було у всіх на вустах.

Найкращі голи Пеле