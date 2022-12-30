120 загиблих і 52 повітряні атаки. У КМВА підвели підсумки року в Києві

У Київській міській військовій адміністрації підвели підсумки 2022 року в столиці.

За даними КМВА, за останні 12 місяців росіяни здійснили 52 повітряні атаки на місто, внаслідок чого були пошкоджені понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва.

Також в період від 24.02.2022 до 30.12.2022 від ударів окупантів загинули 120 киян. Російські ракети вбили п’ятьох дітей, а 495 мешканців отримали поранення. У столиці пролунали 638 сирен повітряної тривоги, які загалом тривали 693 години 49 хвилин. Тобто майже 29 днів мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах.

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня окупанти вдарили по Києву іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

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