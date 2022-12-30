Війна завдала довкіллю Києва та області збитків на понад 47 мільярдів гривень

Війна за 10 місяців завдала довкіллю Києву та області збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ТСН.

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На жаль, довкілля є мовчазною жертвою збройних конфліктів.

Зокрема, земельним ресурсам Столичного регіону завдано збитків на 669 мільйонів гривень внаслідок засмічення та забруднення через руйнування, спричинені військовою агресією рф – зазначають у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Від перших днів повномасштабного вторгнення рф Державна екологічна інспекція Столичного округу розпочала роботу з фіксації злочинів окупанта проти довкілля.

Вже у квітні 2022 року здійснили перші огляди місць, де ворожі снаряди завдали найбільшої шкоди довкіллю.

Після деокупації екоінспектори Столичного округу в рамках залучень до кримінальних проваджень здійснюють регулярні виїзди на місця військових екозлочинів на території Київської області та Києва.

Лише пожежа від обстрілу складів під Києвом завдала понад 32 мільйони гривень збитків довкіллю України. Тоді в повітря потрапили 10 тисяч тонн шкідливих речовин.

А ракетна атака росіян 10 жовтня 2022 року завдала збитків столичному парку Шевченка на понад 2,25 мільйона гривень. Внаслідок обстрілів були знищені шість дерев породи каштан і береза, 106,4 кв. м. газону та пошкоджені ще п’ять каштанів.