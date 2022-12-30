В Україну прибула одна з найбільших партій Starlink із Польщі

Польща відправила в Україну нову партію Starlink, яка є третьою поставкою з цієї країни.

Про це повідомив міністр цифрової транформації Михайло Федоров.

«Starlink вже поїхали в «Пункти незламності» по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах», — заявив міністр.

Всього Польща направила в Україну близько 20 тис. терміналів. Команда Мінцифри продовжує вести перемовини про отримання обладнання.

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