За добу росіяни завдали 15 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі

Генеральний штаб інформує про становище на фронті станом на вечір 30 грудня.

За добу росіяни завдали по Україні 16 авіаційних ударів, 15 з яких — по цивільній інфраструктурі. Ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця — Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку зафіксовано обстріли поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Вугледару, Пречистівки та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогонь потрапили Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від обстрілів з реактивних систем залпового вогню постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

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