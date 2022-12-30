31 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 31 грудня

Сьогодні Переддень Нового року. По всьому світу готуються зустрічати новий рік та святкувати.

Також сьогодні — День солідарності азербайджанців всього світу.

Яке релігійне свято 31 грудня

Сьогодні — день святителя Модеста. Він був відомий як архієпископ Єрусалимський. Модест відновив Храм Гробу Господнього, який зруйнувала армія персів.

День ангела 31 грудня

Іменини в цей день святкують Георгій, Єлизавета, Зоя, Марк, Михайло, Модест, Семен, Софія, Федір.

Які історичні події стались 31 грудня

1347 — в Європі почалася епідемія бубонної і легеневої чуми, що тривала чотири роки.

1695 — в Англії запровадили податок на вікна — щоби його не платити, дехто з громадян закладав їх цеглою.

1807 — чеський професор Франтішек Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці.

1808 — французький вчений Жозеф Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.

1857 — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.

1869 — британський археолог Джон Вуд виявив на південь від Ізміра руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.

1907 — мешканці Нью-Йорку вперше масово зібралися зустріти Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр).

1938 — в США презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 — у Києві відкрили першу ділянку Сирецько-Печерської лінії метрополітену з трьома станціями — «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).

1990 — Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова у матчіза звання чемпіона світу з шахів.

1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з посади президента російської федерації і передав свої повноваження володимиру путіну.

2004 — на Тайвані відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі — 509 м.

2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

Хто народився 31 грудня

1378 — Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III.

1596 — Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч.

1747 — Готфрід Бюргер, німецький поет.

1842 — Джованні Больдіні, італійський художник.

1869 — Анрі Матісс, французький художник.

1880 — Джордж Маршалл, американський генерал, голова об’єднаного штабу союзників у роки Другої Світової війни, держсекретар США, розробник плану економічного відродження післявоєнної Європи.

1935 — Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, король Саудівської Аравії з 2015 року.

1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор.

1941 — Алекс Фергюсон, шотландський футбольний тренер.

1943 — Бен Кінгслі, британський актор індійського походження.

1948 — Донна Саммер, американська співача.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.