31 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 31 грудня
Сьогодні Переддень Нового року. По всьому світу готуються зустрічати новий рік та святкувати.
Також сьогодні — День солідарності азербайджанців всього світу.
Яке релігійне свято 31 грудня
Сьогодні — день святителя Модеста. Він був відомий як архієпископ Єрусалимський. Модест відновив Храм Гробу Господнього, який зруйнувала армія персів.
День ангела 31 грудня
Іменини в цей день святкують Георгій, Єлизавета, Зоя, Марк, Михайло, Модест, Семен, Софія, Федір.
Які історичні події стались 31 грудня
1347 — в Європі почалася епідемія бубонної і легеневої чуми, що тривала чотири роки.
1695 — в Англії запровадили податок на вікна — щоби його не платити, дехто з громадян закладав їх цеглою.
1807 — чеський професор Франтішек Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці.
1808 — французький вчений Жозеф Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.
1857 — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.
1869 — британський археолог Джон Вуд виявив на південь від Ізміра руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.
1907 — мешканці Нью-Йорку вперше масово зібралися зустріти Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр).
1938 — в США презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
1989 — у Києві відкрили першу ділянку Сирецько-Печерської лінії метрополітену з трьома станціями — «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).
1990 — Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова у матчіза звання чемпіона світу з шахів.
1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з посади президента російської федерації і передав свої повноваження володимиру путіну.
2004 — на Тайвані відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі — 509 м.
2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.
Хто народився 31 грудня
1378 — Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III.
1596 — Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч.
1747 — Готфрід Бюргер, німецький поет.
1842 — Джованні Больдіні, італійський художник.
1869 — Анрі Матісс, французький художник.
1880 — Джордж Маршалл, американський генерал, голова об’єднаного штабу союзників у роки Другої Світової війни, держсекретар США, розробник плану економічного відродження післявоєнної Європи.
1935 — Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, король Саудівської Аравії з 2015 року.
1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор.
1941 — Алекс Фергюсон, шотландський футбольний тренер.
1943 — Бен Кінгслі, британський актор індійського походження.
1948 — Донна Саммер, американська співача.
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