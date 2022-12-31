Росія частіше атакує дронами через брак високоточних ракет — ISW

Росія все частіше атакує українську інфраструктуру іранськими дронами через нестачу високоточних ракет.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадують, що у ніч на 30 грудня окупанти намагалися атакувати Україну 16 «Шахедами». Аналітики зазначають, за останні дві доби росіяни застосували 39 дрони.

Також понад 30 БПЛА росіяни запустили у ніч на 19 грудня, та 13-14 грудня.

За оцінками ISW, збільшення використання дронів-камікадзе після тижневої перерви свідчить про те, що окупанти отримали або мають отримати нову партію безпілотників від Ірану.

«Російські сили, ймовірно, ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет, ймовірно, вичерпані», — йдеться у звіті.

Аналітики додають, що росіяни, ймовірно, більше атакуватимуть українську інфраструктуру дронами-камікадзе.

Раніше президент Зеленський розповів, що росіяни в рамках нової партії отримали 250 дронів-камікадзе Shahed-136 від Ірану. Окупанти постійно використовують їх для ударів передусім по українській енергетиці.

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