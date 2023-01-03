Компанія Ілона Маска виведе на орбіту український наносупутник 3 січня (відео)

У вівторок, 3 січня, ракета-носій Falcon-9 компанії SpaceX виведе на орбіту Землі черговий український наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності держави.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Запуск відбудеться з мису Канаверал у США о 16:56 за київським часом. Наносупутник створили науковці Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Його доправлення у Штати стало можливим завдяки компанії «Боїнг Україна», підтримці Технічного університету Делфт і Державному космічному агентству України.

На орбіті супутник реалізує експеримент з дослідження ефективності функціонування теплових труб різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Запуск ракети можна буде побачити в прямому ефірі на офіційному ютуб-каналі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Трансляція розпочнеться о 16:00.

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