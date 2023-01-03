Окупанти викопали траншеї на півночі Криму

OSINT-аналітик Бреді Ефрик 2 січня опублікував у Twitter супутникові знімки Криму, на яких видно, як окупанти риють траншеї, передає Amazing Ukraine.
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“На недавніх супутникових знімках видно окопи, зроблені російськими військами в північному Криму. Ці позиції спорудили протягом останнього місяця, вони розташовані приблизно за 10 км від Херсонської області”, – написав він.
Interesting that these trench lines appear to be being constructed *south* of Armyansk, a city of 20,000 people that Russia claims has been part of its territory since 2014… https://t.co/RZCYekiZgZ
— Mark MacKinnon (@markmackinnon) January 2, 2023
За даними української розвідки, російські військові готуються до активної оборони Криму, створюють оборонну смугу на лівому березі Дніпра в Херсонській області та на адміністративному кордоні з Кримом, що на півночі півострова.
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