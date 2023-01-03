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Укрзалізниця запускає додаткові рейси на Різдво

03.01.2023

Вітчизняний перевізник «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси на Різдво. Вони курсуватимуть 6-8 січня.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

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Додаткові рейси від «Укрзалізниці» на 6-8 січня:

  • 180/179 Київ — Дніпро
    6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05;
  • 191/192 Київ — Львів
    8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
    Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38;
  • 176/175 Київ — Кривий Ріг
    8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26;
  • 104/103 Київ — Харків
    8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41;
  • 168 Львів — Одеса
    8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

«Нагадуємо також, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська «Лижний експрес» №745», – сказано у повідомлені.

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