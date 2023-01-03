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Україна безповоротно отримала майже 1,5 трлн грн у 2022 році

03.01.2023

Україна отримала 1,49 трлн грн безповоротних коштів за 2022 рік.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Як зазначає перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів Ярослав Железняк, близько 480,6 млрд грн держбюджет України отримав завдяки міжнародній підтримці. Податки за збори залучили:

  • 253 млрд грн – ПДВ з ввезених товарів;
  • 213,9 млрд грн – внутрішній ПДВ;
  • 148,4 млрд грн – ПДФО та військовий збір;
  • 117 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 81 млрд грн – рента на надра;
  • 78,9 млрд грн – акцизний податок;
  • 21 млрд грн – мито

Народний депутат зазначив, що держава водночас відшкодувала 84,6 млрд грн ПДВ.

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