Десант США тренується в Румунії за кілька кілометрів від українського кордону

Солдати 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США проходять навчання у Румунії, перебуваючи всього за кілька кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє The NYT.

Під час тренувань із румунськими військовими американці ведуть артилерійські обстріли, запускають штурмові гелікоптери та копають траншеї аналогічні тим, що знаходяться на лінії фронту на Херсонщині. Це перший раз, коли 101-а дивізія опинилась у Європі з часів Другої світової війни. Розгортання військ в Румунії має стати попередженням Москві від президента Байдена, який обіцяв захищати кожен дюйм території НАТО.

Спільні навчання є способом переконатись, що союзники у південнох-східній Європі здатні тримати оборону. Влітку близько 4 тис. американських військових прибули на авіабазу неподалік румунського міста Констанца. Командир дивізії генерал-майор Джозеф П. Макгі заявляє, що навчання зі східноєпропейськими колегами має свою цінність.

«Ви отримуєте можливість тренуватись і діяти на тій самій території, яку вам, можливо, доведеться захищати», — каже генерал. Солдати його дивізії також тренуються у Болгарії, Німеччині, Угорщині та Словаччині.

В межах воєнних навчань румунські війська із американськими та британськими союзниками тестують системи HIMARS проти змодельованих цілей в Чорному морі. Генерал-лейтенант Юліан Берділа, командувач сухопутними силами Румунії, заявив, що союзники розглянули різноманітні сценарії розвитку подій в регіоні готові «до спільного стримування та оборони».

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