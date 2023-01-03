Російський снаряд влучив у житловий будинок на Донеччині. Є жертви (фото)

Зранку 3 січня росіяни обстріляли з артилерії Курахове на Донеччині — поцілили у житловий квартал.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще дві отримали поранення. Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку, також пошкоджено об’єкт інфраструктури водопостачання.

Нагадаємо, французькі журналісти потрапили під ракетний обстріл під час роботи у Донецькій області 2 січня.

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