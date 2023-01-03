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Душили і били струмом. На Миколаївщині виявили ще одну катівню окупантів (фото)

03.01.2023

СБУ виявила на звільненій Миколаївщині ще одну катівню, яку залишили російські окупаційні війська.

Місце для тортур загарбники облаштували на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. Там росіяни силою утримували та жорстоко катували місцевих, які відмовились з ними співпрацювати.

Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Так окупанти намагались «вибити» з людей адреси перебування українських патріотів, зокрема, учасників руху опору.

Правоохоронці виявили «знаряддя» тортур та ідентифікували українців, яких місяць незаконно утримували і катували. За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під час стабілізаційних заходів СБУ виявила катівню, яку російські військові облаштували у звільненому Херсоні.

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