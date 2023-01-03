На Херсонщині двоє людей підірвалися на вибухівці окупантів

Двоє людей підірвалися на російській вибухівці у Бериславському районі на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків», — йдеться в повідомленні.

Янушевич наголосив, що на звільненій Херсонщині залишається ще багато замінованих територій, попри постійну роботу саперів.

В ОВА закликали мешканців регіону бути обережними та повідомляти про всі підозрілі предмети ДСНС або поліцію.

Раніше повідомлялли, що на Харківщині чоловік та його семирічний син підірвались на міні, яку залишили окупанти.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.