У Міноборони розповіли, чи попередять українців про новий наступ рф

Українські військові готуються до будь-яких дій з боку окупантів. Але гарантувати попередження про новий масштабний наступ у Міноборони не можуть.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, у випадку нового наступу «не коректно говорити про попередження».

«Тому, що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення в останні години й ті, хто його виконують, вони не знають за день до того як, де і які будуть виконувати рішення», — пояснила Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що росіяни орієнтуються по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси.

Також вона додала, що ворог постійно використовує територію Білорусі для ведення війни.

«І ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території Білорусі відбувається рух особового складу та техніки. Він відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності», — додала Маляр.

Раніше в українській розвідці розповіли, що окупанти можуть одночасно піти у наступ з півночі чи сходу.

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