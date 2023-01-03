СБУ затримала у Херсоні колаборантку, яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони рф

Співробітники Служби безпеки викрили ще одну пособницю ворога, яка була главою «філії російської залізниці». Вона допомагала росіянами налагодити залізничне сполучення з Херсоном.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Колаборанткою виявилась експосадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту.

Під час окупації міста жінка пішла на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією. Вона обійняла посаду глави «предприятия промышленного железнодорожного транспорта «Херсонской железной дороги».

З допомогою зловмисниці росіяни змогли налагодити залізничне сполучення з Херсоном. Так, колаборантка сприяла перекиданню військової техніки, озброєння та боєприпасів з росії.

Вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці, аби передати його рф.

Крім того, жінка особисто закликала херсонців до підтримки окупантів. Також вона агітувала людей вступати до лав установи, яку створили окупанти. За це місцевим обіцяли лояльне відношення з боку росіян та зарплати в рублях.

Після звільнення Херсону правоохоронці затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за пособництво рф. Колаборантку взяли під варту.

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