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У Великій Британії бібліотеки отримали понад 16 тисяч дитячих книжок українською мовою

03.01.2023

Українські школи, лікарні, а також понад 170 бібліотек по всій Великій Британії 2022 року отримали понад 16 тисяч дитячих книжок українською мовою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Поповнення бібліотечного фонду відбулося в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської «Книжки без кордонів» і за сприяння друкарні Halstan, Служби ліцензування видавництв, Український інститут книги та Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Адреси бібліотек, яким було надіслано книжки, можна знайти за посиланням.

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