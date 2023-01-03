З’явилися кадри знищеної росіянами арени «Альтаїр» на Донеччині (фото, відео)

Вчора, 2 січня, окупанти обстріляли ракетами Дружківку Донецької області. Атака зруйнувала Льодову арену «Альтаїр».

Через влучання снаряду у будівлі спалахнула пожежа. Журналісти «Радіо свобода» показали, як «Альтаїр» виглядає після російського обстрілу.

Арена «Альтаїр» був домашнім майданчиком хокейного клубу «Донбас». Але останнім часом будівля виконувала функцію гуманітарного складу.

Унаслідок удару по Дружківці пошкоджена будівля готелю МАН, автовокзал, церква, житловий будинок та господарчі споруди.

Сьогодні, 3 січня, окупанти також обстріляли Донеччину. Зокрема, у Кураховому поцілили у житловий квартал. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще дві отримали поранення.

Крім того, росіяни атакували ракетами місто Краматорськ, повідомили в Офісі президента. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці.

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