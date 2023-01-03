Забезпечать інтернет до 12 годин: Мінцифри передало провайдерам спецбатареї SBL

Міністерство цифрової трансформації спільно з eQualitie передали українським провайдерам провайдерам 172 батареї SBL.

Про це повідомили у Telegram відомства.

Зазначають, що завдяки цьому українці зможуть мати інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла.

«Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини», — йдеться в повідомленні.

Батареї отримали 29 провайдерів усіх областей України. Найбільше передали у регіони, де ситуація з інтернетом через відключення найгірше. Йдеться про Харківську, Донецьку, Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області.

Раніше Chas News розповідав, як підключити Wi-Fi роутер до павербанка, аби інтернет працював без електрики.

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