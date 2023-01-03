На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,8

Сьогодні, 3 січня, на території Закарпатської області стався землетрус магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера).

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 15:28 на глибині 6 метрів у районі міста Іршава.

За класифікацією такий землетрус відчувають люди всередині будівлі, тоді як під відкритим небом він помітний небагатьом.

Коливання подібні зі струсом, який утворює тяжко навантажений автомобіль. Помітні тремтіння вікон, дверей, посуду, меблів, скрипіння підлоги і стін, легко розхитуються предмети, які висять. Також поштовхи відчутні для автомобілів, які стоять на місці.

У центрі зазначають, що найбільш потужні землетруси на Закарпатті фіксували 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року. Їхня магнітуда становила 3,0 та 3,1 відповідно.

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