Росіяни тримають в окупованому Криму носії ядерної зброї — ГУР

В окупованому Криму перебувають носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування, які розмістила там рф.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі «Укрінформ».

«Воєнна розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами», — розповів Черняк.

Також він зазначив, що росіяни готували об’єкт «Феодосія-13» у Краснокам’янці для зберігання ядерних боєприпасів. Але наразі розвідці невідомо, чи закінчили окупанти підготовку.

Черняк додав, що Україна також враховує різні варіанти розвитку подій, в тому чисті ризик нанесення росією удар ядерною зброєю.

«Однак сподіваємося, міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, аби не призвести світ до ядерної катастрофи», — сказав представник ГУР.

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