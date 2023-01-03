Влада Німеччини готова конфіскувати російські активи для допомоги Україні

Уряд Німеччини готовий заарештувати російські активи, щоб надалі передати їх Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.
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Зазначається, що уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України про виплату Росією репарацій, але ще не зайняв офіційної позиції щодо арешту активів РФ через розбіжності у правлячій коаліції.
За даними видання, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на тому, що арешт бодай частини заморожених активів був варіантом.
Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер стурбований тим, що конфіскація активів російського центробанку може створити небезпечний прецедент і «завести європейські країни та їхніх союзників у правове болото», повідомляють джерела.
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