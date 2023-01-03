Уряд спростив ввезення в Україну цивільних безпілотників на час війни

Кабмін спростив ввезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення та запчастин для них. Гарантійні листи будуть не потрібні.

Про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Для того, аби оформити безпілотники, які оформлені як гуманітарна допомога від донорів, потрібно буде подати тільки письмову або електронну декларацію.

Пропуск безпілотників через митницю здійснюється за місцем перетину митного кордону. Оформлювати ліцензії, квоти та гарантійні листи не потрібно.

Відповідні правила діятимуть на період війни.

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